LDT: “De Laurentiis ha capito l’andazzo, altro che campionato aperto. Serie A farlocca”

Alcuni tifosi sono preoccupati per il nuovo campionato di serie A. Scudetto già assegnato sull’asse Torino Milano?

LDT – Lettere dai tifosi. Il Napoli comincia il suo campionato rifilando una cinquina al Verona, la prestazione degli azzurri è stata sontuosa e l’arbitro Fabbri, questa volta non è stato chiamato in causa. Lo stesso non si può dire per le gare di Milan e Juventus. Proprio queste ultime sono finite nel mirino di alcuni tifosi che hanno scritto alla nostra redazione lanciando l’allarme sul proseguo del campionato di Serie A:

DE LAURENTIIS HA CAPITO COME FUNZIONA LA SERIE A

“Salve Direttore, siamo sconcertati da questo avvio di campionato. Siamo seriamente preoccupati per come è stato soccorso il Milan in evidente difficoltà contro una pimpante Udinese. Aggiungiamoci anche il rigore farlocco di Juventus – Sassuolo.

Pare proprio che Rosario Pastore abbia davvero ragione anche stavolta. Siamo convinti che anche questa volta, come accade da dopo Calciopoli, il tricolore è assicurato ancora per Milano e Torino. Sicuramente De Laurentis ha capito da tempo l’andazzo del calcio italico, sostenuto da un mainstream scandaloso. Subito dopo il rigore farlocco i media italici si sono prodigati a più non posso per nascondere le nefandezze arbitrali di Milan – Udinese.

Ad eccezione di un isolato Furia Udinese su Tuttosport, il rigore farlocco di Milano è diventato sacrosanto sulle prime pagine, ma anche all’interno, dei massimi giornali italici. Su un noto quotidiano sportivo romano il rigore inesistente di Milano è stato trasformato in rigore live. Siamo messi male Direttore e forse De Laurentis ha capito da tempo la situazione”.

I tifosi aggiungono: “Quando provò a farsi sentire nelle sedi opportune qualche anno fa si ritrovò contro finanche i media partenopei. Ma voi credete che se quel rigore fosse stato concesso al Napoli a Milano o a Torino qualche buontempone dell’informazione locale avrebbe affermato Campionato aperto facendo riferimento al modo con cui ha vinto il Milan? Qua da noi succede anche questo, con tutti i siti nostrani ad esaltarne la dichiarazione invece di fare fuoco e fiamme su quanto combinato a Milano.

Siamo messi male Direttore. Ma come si fa a parlare di campionato aperto e come si fa a vincere in un campionato dove le squadre di Milano e Torino vengono soccorse nei momenti di difficoltà? Ad eccezione di Napolipiu.com, i siti nostrani si sono rivolti ad altri per parlare di un rigore farlocco come se loro non avessero visto.

Luciano C., Gigi M. Arnaldo F. Salvatore A., Andrea L.”.