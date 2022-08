Koulibaly ha visto il Napoli in tv, poi il messaggio: “Bravi ragazzi”

Kalidou Koulibaly ha seguito in tv la prima uscita stagionale del suo Napoli, postando su Instagram i complimenti dopo la manita al Verona.

Il Napoli di Luciano Spalletti sbanca Il Bentegodi alla prima ufficiale dopo gli addii di Koulibaly, Insigne e Mertens: gol del talento georgiano, di Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano. Palo di Anguissa.

La squadra di Spalletti non è sembrata un cantiere aperto , anzi. Ha confermato di avere un’identità ben precisa, quella che gli ha dato il suo allenatore. E soprattutto ha messo in mostra un grande Kvaratskhelia, sicuramente uno dei migliori in campo, autore di un gol, di un assist e di tante giocate da applausi.

Il messaggio di Koulibaly al Napoli: “Bravi Ragazzi”

Koulibaly ha applaudito dalla tv il nuovo Napoli. Il difensore senegalese attraverso due Instagram Stories ha documentato di avere seguito in tv la gara del Bentegodi: una localizzando la propria posizione, la città natale di Saint-Dié-des-Vosges, dove il senegalese ha trascorso la giornata libera all’indomani di Chelsea-Tottenham, l’altra al fischio finale con la schermata sul risultato, i complimenti “Bravi ragazzi” e i tag ai cinque marcatori, Kvaratskhelia,Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano.