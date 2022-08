Napoli, Kvaratskhelia, ecco il motivo della buonanotte dopo il gol

La strana esultanza dopo il gol contro il Verona, nasconde un motivo legato a Stephen Curry e alla NBA americana.

Khvicha Kvaratskhelia alla prima con il Napoli in serie A ha collezionato un gol e un assist. Dopo il gol del momentaneo pareggio, il georgiano ha mimato il gesto della buonanotte, ma perché?

Il georgiano del Napoli ha segnato a Verona il suo primo gol in Serie A e per festeggiarlo ha imitato la celebre esultanza di Stephen Curry durante i recenti playoff NBA.

Steph Curry, giocatore stella della NBA americana che è l’idolo sportivo proprio del georgiano, come più volte raccontato, da grande appassionato di pallacanestro.

Lo scorso aprile, gara 5 del primo turno dei playoff NBA: Steph Curry dominato con 30 punti e, dopo il canestro decisivo nell’ultimo minuto di gioco, “manda a dormire” definitivamente i Nuggets in questa stagione, eliminandoli.

Kvaratskhelia è un appassionato di basket NBA e un tifosissimo di Curry. Lo ha mostrato sul suo profilo Instagram qualche tempo fa, indossando una canottiera numero 30 degli Warriors mentre riesce a… fare canestro coi piedi in un cestino! Che numero!