Pistocchi incorona il Napoli: “Da scudetto…”

Il Napoli vince 5-2 contro il Verona allo stadio Bentegodi. Maurizio Pistocchi esalta la prestazione degli uomini di Spalletti. Gli azzurri partono benissimo in questo inizio di stagione. Come dice Spalletti la fase difensiva non è ancora al top, ma gli uomini di Spalletti in attacco possono dire la loro, anche grazie ad un super Kvaratskhelia.

Forse il Verona non è l’avversario più ostico che si poteva incontrare, ma i 5 gol rifilati agli scaligeri raccontano comunque una buona parte del potenziale della squadra azzurra. Maurizio Pistocchi al termine di Verona-Napoli ha scritto: “Per idea di gioco e qualità il Napoli è da scudetto: Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile, sia Kim che Kvara si stanno inserendo con autorità, Lobotka comanda il gioco e segna. C’è da fare, ma la partenza è stata ottima “. Da fare c’è anche sul calciomercato, con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli che stanno completando una squadra che può ancora migliorare sotto tutti i punti di vista. Non va dimenticato che col Verona il Napoli non ha potuto contare Simeone che però ci sarà col Monza. Ma la prossima settimana sarà decisiva per chiudere alcuni acquisti importanti come Navas, Ndombele e Raspadori, nomi che esaltano i tifosi azzurri.