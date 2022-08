Verona-Napoli 2-5: Highlights e gol VIDEO

Hellas Verona-Napoli 2-5, il Il video dei gol e degli highlights della gara valevole per la prima giornata di serie A 2022/23.

spettacolo al Bentegodi. Accontentati. Successo per 5-2 in trasferta per il Napoli, che ha superato il Verona in una gara thiller scaldatasi da metà primo tempo. Padroni di casa avanti, dunque il ribaltamento degli azzurri, il pari dell’Hellas e dunque la fuga da parte degli ospiti fino al pokerissimo del neo-entrato Politano con cui si è chiuso il match.

Il protagonista? Il nuovo arrivato Kvaratskhelia, che ha subito risposto presente: un goal, un assist e tante giocate pericolose. L’investimento del Napoli ha giocato una gara di personalità contribuendo pesantemente alla vittoria. Dopo il 2-1 di Osimhen tensioni in curva e a bordo campo.

Verona troppo disattento davanti ai vari contropiede lanciati dal Napoli, da rivedere la difesa di Cioffi, troppo molle e continuamente in pericolo. Per gli azzurri segnano tutti, esordio in Serie A per Zerbin dopo aver giocato con l’Italia di Mancini.

Video Verona-Napoli 2-5: Highlights e gol

