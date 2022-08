Napoli show, arrivano complimenti di De Laurentiis: “Prestazione meravigliosa”

Il Napoli batte il Verona per 5-2 al Bentegodi, a fine gara arrivano i complimenti di Aurelio De Laurentiis per la squadra partenopea.

VERONA-NAPOLI, 2-5. Al termine della sfida del Bentegodi, S il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto complimentarsi su Twitter con la squadra e con Luciano Spalletti per il risultato e per l’ottima prestazione fornita dal Napoli in una prima giornata che poteva nascondere diverse insidie su un campo mai facile del Napoli e contro la squadra rivelazione delle ultime stagioni.

“Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!!”. Ha scritto il numero uno dei partenopei celebrando la prima uscita del nuovo ciclo del Napoli, che nella prima ufficiale dopo gli addii di Koulibaly, Insigne e Mertens ha visto brillare la stella di Khvicha Kvaratskhelia, autore di un gol e un assist.