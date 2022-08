VERONA-NAPOLI. Aurelio De Laurentiis fa festa per la vittoria straripante del Napoli. La cinquina contro la squadra scaligera ha mandato in estasi il presidente partenopeo che ha scritto un messaggio pieno di gioia su Twitter. “Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!!“. Il tweet è stato scritto dal massimo dirigente del Napoli dalle Isole Eolie, località siciliana dove si trova attualmente in vacanza.