Varriale: “Sontuosa vittoria del Napoli. Un azzurro spicca su tutti. Qualche griglia…

VERONA-NAPOLI. Grande euforia a Napoli per il debutto convincente contro il Verona. Il giornalista della Rai Enrico Varriale, ha evidenziato la grande prova degli azzurri di Luciano Spalletti con un post su Twitter: “Sontuosa vittoria del Napoli a Verona. Debutto con gol e assist per Kvara ma tutto il tridente d’attacco sciorina una prova convincente. Cinque goal in trasferta e un super Stanislav Lobotka. Considerando pure i possibili nuovi arrivi forse qualche griglia precampionato pare un po’ affrettata”.