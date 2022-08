Verona-Napoli le pagelle di Cerchione: quattro insufficienze

Verona-Napoli arrivano le pagelle di Luca Cerchione, il giornalista esalta Kavratskhelia ma boccia la difesa con Kim, Rrahmani e Mario Rui.

Il Napoli ha subito due gol dal modesto Verona. Due reti che si potevano evitare, anche perché non sempre si possono segnare 5 gol, nonostante il potenziale offensivo del Napoli (guarda qui le reti di Verona-Napoli). Secondo Cerchione il migliore in campo del match è stato Kvaratskhelia, la sua prova è stata incoronata da molti addetti ai lavori.a il georgiano dà la sensazione di poter essere ancora più incisivo. Per Kvaratskhelia 7,5 in pagella, mente un 7 arriva per Zielinski autore di un bellissimo gol. Il polacco nella posizione di mezz’ala sembra molto più a suo agio. Un 7 arriva anche per Lobotka il signore del centrocampo del Napoli in grado di comandare la mediana, contrastare e segnare. Bene anche Osimhen con un 6,5 come Lozano. Poco sotto la sufficienza quasi tutti gli uomini di difesa: 5,5 a Rrahmani, Kim e Mario Rui, stesso voto anche a Zerbin.