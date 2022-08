ESPN – Navas al Napoli per il salto di qualità

Calciomercato Napoli settimana decisiva per Keylor Navas del PSG. Il portiere del Costa Rica è vicinissimo al club di Aurelio De Laurentiis. La notizia di calciomercato viene data da ESPN. Il club azzurro sta per acquistare Ndombele dal Tottenham, un affare dato come praticamente fatto da Sky.

Ma il calciomercato del Napoli non so ferma. Resta sempre apertissima la posta per Raspadori, con distanza minima tra domanda ed offerta. Ma resta caldissima la trattativa tra Napoli e PSG per Keylor Navas. ESPN fa sapere che questa sarà una settimana decisiva per l’arrivo del portiere, ma c’è grandissima fiducia per il buon esito dell’affare. PSG che sta per acquistare anche Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo non ha preso parte alla sfida Verona-Napoli, ufficialmente per qualche problema fisico. Spalletti però su Fabian Ruiz è stato chiaro e dopo la sfida con il Verona ha lanciato una bordata al centrocampista spagnolo.