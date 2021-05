Incredibile ma vero. Fabbri di Ravenna dirige il recupero fra Lazio e Torino 15 giorni dopo aver inspiegabilmente invalidato uno dei gol più regolari della storia del calcio di tutti i tempi. E’ il nuovo corso Trentalange che avanza e di chi evita di porsi domande su certe scelte del designatore arbitrale. Il leggendario presidente Nizzola se le pose, eccome, le domande sulle scelte di Baldas dopo l’altrettanto leggendario arbitraggio di Ceccarini in Juventus – Inter di qualche anno fa. Al termine della stagione il designatore Baldas fu praticamente dismesso dal ruolo.

Sul nuovo corso Trentalange è rimasta inascoltata anche la supplica di Maurizio Pistocchi, attraverso Twitter, di sentire le voci dello stesso Trentalange e Rizzoli sugli ultimi accadimenti arbitrali. Non si sono ancora spente le polemiche per i disastri combinati da Calvarese e Irrati in Juventus – Inter che l’inamovibile Rizzoli ci ripropone ancora Fabbri che in Napoli – Cagliari invalidando il gol regolarissimo di Osimhen ha influito negativamente sulla zona Champions, con il Napoli, e zona retrocessione, con il Benevento. Sicuramente si è trattato di un errore, e su questo non ci sono dubbi, di Fabbri ma era il caso, anche alla luce di quanto combinato da Calvarese e Irrati in Juventus – Inter, che lo stesso arbitro fosse repentinamente impiegato per dirigere Lazio – Torino?