Napoli-Verona si giocherà domenica alle 20.45, la lega di serie A ha ufficializzato il calendario dell’ultima giornata. La vittoria contro la Fiorentina, ha portato il Napoli ad avvicinare sensibilmente la qualificazione in Champions League. Dopo aver rischiato il pari, sono arrivati tre punti fondamentali per il terzo o quarto posto. Nell’ultimo match di campionato, il verdetto: Champions o Europa League.

Grazie alla maggior differenza reti rispetto alla Juventus, l’eventuale arrivo a pari punti con i bianconeri potrebbe aiutare il Napoli davanti ad una mancata vittoria dell’ultimo turno. Svantaggio azzurro invece nei confronti del Milan per quanto riguarda gli scontri diretti.

SERIE A ANTICIPO SABATO 22 MAGGIO 2021 Ore 20.45 Cagliari-Genoa (Sky)

Cagliari-Genoa (Sky) Crotone-Fiorentina (Sky)

Sampdoria-Parma (Dazn) SERIE A ULTIMA DI CAMPIONATO DOMENICA 23 MAGGIO 2021 Ore 15 Inter-Udinese (Dazn)

Inter-Udinese (Dazn) Ore 20.45 Atalanta-Milan (Sky)

Atalanta-Milan (Sky) Bologna-Juventus (Dazn)

Napoli-Verona (Sky)

Sassuolo-Lazio (Sky)

Spezia-Roma (Sky)

Torino-Benevento (Sky) NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE SE… Batte il Verona

Pareggia contro il Verona e la Juventus perde o pareggia contro il Bologna

Perde contro il Verona e la Juventus perde o pareggia contro il Bologna

Pareggia contro il Verona e il Milan perde contro l’Atalanta

Perde contro il Verona con massimo nove goal di scarto e la Juventus pareggia contro il Bologna NAPOLI IN EUROPA LEAGUE SE… Perde contro il Verona e vincono sia Juventus che Milan (contro Bologna e Atalanta)

Perde contro il Verona con dieci o più goal di scarto e la Juventus pareggia contro il Bologna

Pareggia contro il Verona e vincono sia Juventus che Milan (contro Bologna e Atalanta). NAPOLI-VERONA DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Verona sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky , che ha acquisito i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A . I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

Gli abbonati di Sky potranno seguire la sfida tra Napoli e Verona anche in diretta streaming, attraverso l’applicazione gratuita Sky Go , scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.