Spalletti a Diletta Leotta: “Napoli ha ambizione: vuole vincere. Tre leader nel gruppo, mi fa arrabbiare…

L’ex tecnico di Inter e Roma si esprime anche sul calciomercato e sui nuovi leader: “Quando si va mettere mano in maniera così drastica, si ha bisogno di tempo, di far crescere altri leader. Alcuni li abbiamo già: Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, lo stesso Osimhen deve diventare un punto di riferimento per noi”.

Infine Spalletti fa rewind e torna indietro alla doppia sfida di Europa League contro il Barcellona: “Abbiamo giocato col Barcellona. In Spagna abbiamo pareggiato, a Napoli abbiamo perso anche con dei gol di scarto, ma mi è piaciuto molto più l’atteggiamento di quando abbiamo giocato a Napoli. In pochi minuti abbiamo subito due gol, commesso degli errori, come atteggiamento di squadra mi è piaciuto molto quanto il gruppo propose in quell’occasione”.