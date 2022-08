Lo juventino Chirico critica Kvaratskhelia, quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba

Marcello Chirico giornalista tifoso della Juventus a 1 Station Radio parla anche del Napoli e di Kvaratskhelia. Gli azzurri hanno vinto la prima partita con il Verona per 2-5, mettendo in mostra un comparto offensivo di grande livello, ma anche le doti tecniche del georgiano. Kvaratskhelia ha esordito con un gol ed un assist, ma sembra non bastare a Chirico che dice: “Hanno perso giocatori troppo importanti: Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz. Bisogna capire come si integreranno quelli nuovi, ma possiamo dire che Kim non è Koulibaly e Kvaratskhelia non è né Insigne né Mertens. Tutti parlano bene del georgiano, lo voleva anche la Juve, ma come riserva. Non vorrei che in Serie A gli prendano subito le misure. Vediamo cosa succederà al 13 novembre, ovvero lo stop del campionato“.

Chirico le critiche a Kvaratskhelia

Esordire con un gol ed un assist in Serie A, quando tutti erano più che scettici su Kvaratskhelia, non è da tutti. Ricordiamo bene i mesi in cui il georgiano macinava gol alla Dinamo Batumi ed in Nazionale e tutti dicevano: “Segna solo perché gioca in Georgia“, dimenticando di prestazioni esaltanti come quella contro la Spagna. Kvaratskhelia sicuramente può migliorare, ma certo se un bianconero si fosse presentato al pubblico juventino con un gol ed un assist i media lo avrebbero sicuramente sbattuto su tutte le prime pagine, marchiandolo già come fenomeno. Ed invece Chirico si permette anche di avere dei dubbi su Kvaratskhelia, chissà se ne ha anche su Ndombele nuovo acquisto del Napoli.

Ma forse quella del giornalista tifoso della Juventus è solo una normale preoccupazione, magari una leggera paura di un club come il Napoli che nello scetticismo generale sta costruendo una squadra di tutto rispetto, abbassando allo stesso tempo anche il monte ingaggi. Certo perdere Koulibaly, Mertens ed Insigne non è facile per nessuno, ma la società sta prendendo sostituti di valore.