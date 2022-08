Mertens ringrazia i tifosi del Napoli per i manifesti: “Non mi abituerò mai al vostro affetto. Ho sentito alcuni miei ex compagni”

Dries Mertens ringrazia i tifosi del Napoli per i manifesti apparsi in città: “Cia’ Cirù. Napoli ti ama”.

Una serie di manifesti per salutare Dries Mertens sono comparsi nelle ultime ore in punti diversi della città, dal centro a Fuorigrotta.

Sui manifesti campeggia la scritta: “Cia’ Cirù. Napoli ti ama”. Tante foto ed immagini di questo omaggio al campione belga, che con il Napoli ha scritto le più belle pagine della sua carriera (397 partite e 148 gol in maglia azzurra, con due coppe Italia vinte, una supercoppa Italiana ed un titolo di capocannoniere solo sfiorato nel 2017, quando siglò 28 reti arrivando appena un gol dietro il vincitore Dzeko).

Il suo addio ha suscitato parecchio malumore tra i tifosi, soprattutto nei confronti della società “rea” di averlo lasciato libero a parametro zero, quando molti speravano in un rinnovo last minute. Già nei giorni scorsi, il sindaco Gaetano Manfredi annunciò l’imminente concessione della cittadinanza onoraria per il calciatore belga, spiegando che si trattava di una “Decisione giusta per tutto quello che rappresenta per Napoli e i napoletani”. Mertens, che nel frattempo ha firmato con la squadra turca del Galatasaray di Istanbul (e a molti non è sfuggito che durante la presentazione in maglia giallorossa avesse in braccio il figlio Ciro Romeo che indossava la maglietta Naples.

MERTENS RINGRAZIA I TIFOSI DEL NAPOLI

La risposta di Dries Mertens ai tifosi del Napoli è arrivata attraverso i social con un messaggio molto sentito.

“Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto che i tifosi napoletani mi mandano e in particolar modo questa iniziativa mi ha colpito e inorgoglito”. Ha evidenziato Dries che ha pubblicato il video con i manifesti di ringraziamento dei napoletani, apparsi quest’oggi in ogni angolo della citta.

“Vi ringrazio tutti calorosamente e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Ho sentito alcuni dei miei ex compagni e sono molto carichi per il campionato che sta per iniziare. A presto“. Ha concluso Dries Mertens attraverso il suo profilo Instagram.