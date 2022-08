Sky: Napoli, il PSG scarica Navas, Ndombelè o Nandez se parte Fabian

Il Napoli in pole per Navas. Il portiere è in unscita dal PSG. Si lavora anche a centrocampo i nomi sono: Ndombelè o Nandez.

Il Napoli dopo aver annunciato Sirigu cerca un portiere esperto per completare il trio. Alex Meret potrebbe scivolare al secondo posto nelle gerarchie di Spalletti qualora arrivasse un portiere esperto. La redazione di SKy Sport ha fatto il punto della situazione in casa Napoli:

“Navas è il primo nome per la porta del Napoli resta Keylor Navas: i contatti dei giorni scorsi sono positivi. Il costaricano è stato praticamente congedato da Galtier e il Paris Saint Germain, aspetta quindi di liberarsi per iniziare la nuova avventura agli ordini di Spalletti.

Il PSG dal canto suo vuole portare in Francia Fabian Ruiz , le due società potrebbero dare il via ad una doppia operazione. Qualora venisse ceduto anche Fabian ai parigini, il Napoli non avrebbe dubbi a puntare su uno tra Ndombelè o Nandez, centrocampista uruguagio in uscita dal Cagliari.