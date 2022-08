Napoli apre a Fabian Ruiz al Psg, novità su Navas

Fabian Ruiz al Psg è una probabilità sempre più concreta. Il club francese sta trovando l’accordo con il Napoli, con le due dirigenze che hanno un ottimo rapporto. C’è una sensazione diffusa negli ambienti di calciomercato che alla fine l’affare andrà in porto. Questo perché Aurelio De Laurentiis vuole vendere, il giocatore si è deciso ad andare via ed il Psg vuole prendere un centrocampista. Ovviamente bisogna trovare l’accordo economico ed in queste ore dalla Francia fanno sapere che il Napoli ha fatto un passo verso il Psg nella trattativa, inerendo sempre di più Navas nel discorso.

Fabian al Psg: il Napoli vuole Navas

Footmercato descrive la situazione nei dettagli: la società di Aurelio De Laurentiis chiedeva 28 milioni di euro per il cartellino di Fabian. Ora le cose sono cambiate il Napoli è disposto a cedere Fabian Ruiz al Psg a 25 milioni di euro, ma chiede anche un intervento sull’ingaggio di Navas. Il portiere costaricano è il preferito di Luciano Spalletti, il problema è che Navas guadagna 18 milioni di euro lordi a stagione, quindi un peso insostenibile per la SSCN. Quindi il Napoli vorrebbe che il Psg contribuisse al pagamento dell’ingaggio di Navas almeno 50%. Inoltre la società azzurra potrebbe prendere il portiere in prestito biennale, così da ottenere anche sgravi fiscali per il decreto crescita.

Intanto il club azzurro per sostituire Fabian Ruiz pensa a Ndombele, calciatore messo fuori rosa dal Tottenham. Anche in questo caso parliamo di un giocatore che guadagna molto, circa 12 milioni di euro a stagione, ma Ndombele vorrebbe avere una chance di essere convocato per il Mondiale e senza giocare sarà impossibile che venga convocato.