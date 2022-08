Sky – Napoli la probabile formazione col Verona, Meret o Sirigu?

La probabile formazione del Napoli col Verona vede solo due novità portate dal calciomercato: Kavratskhelia e Kim. Per Sky partono titolari. Luciano Spalletti ha sicuramente un dubbio importante e riguarda il portiere titolare. Dire che Meret non sia il preferito del tecnico è un’ovvietà, dato che l’allenatore ha più volte sfiduciato pubblicamente il portiere.

Eppure Sky mette proprio Meret nella formazione titolare del Napoli col Verona. Secondo Francesco Modugno c’è questa possibilità, anche se prima ci potrebbe essere un confronto tra il tecnico ed il portiere italiano. Spalletti senza Raspadori punterà ancora sul 4-3-3 con l’esordio in difesa di Kim con Rrahmani al suo fianco, capitan Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra con Olivera in panchina. Lobotka, Anguissa e Zielinski saranno i centrocampisti, con Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen in attacco. Da verificare le condizioni di Politano dopo l’infortunio in amichevole. Nella formazione di Verona-Napoli non dovrebbe esserci Simeone che con ogni probabilità non sarà tra i convocati degli scaligeri, ma non sarà nemmeno in panchina con Spalletti. Secondo la Radio Ufficiale Simeone al Napoli sarà tesserato solo da lunedì, quindi sarà disponibile solo dalla sfida con il Monza di Petagna, quindi dalla seconda giornata di campionato di Serie A.