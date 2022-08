Sky – Modugno: “Meret titolare col Verona in un caso. Napoli forte su Navas”

Alex Meret titolare col il Verona, è una possibilità concreta, nonostante il Napoli stia trattando Keylor Navas. Una situazione complicata quella dei portier in casa azzurra. L’arrivo di Sirigu ha almeno messo al sicuro il ruolo di secondo portiere, anche se l’ex Genoa si potrebbe trovare anche titolare nel match del Bentegodi. Sono opzioni che non si possono scartare, perché in questo momento in casa azzurra l’incertezza è estrema. Basti pensare che ad oggi il Napoli ha venduto Petagna al Monza, ma non ha ancora preso Simeone, quindi se il giocatore argentino non effettua le visite mediche entro domani, non riuscirà ad andare nemmeno in panchina in Verona-Napoli.

Verona-Napoli: Meret o Sirigu titolare

La situazione è davvero molto complicata, con Luciano Spalletti che dovrà fare una scelta, perché sicuramente un nuovo portiere non arriverà in queste ore, a meno di clamoroso ed imprevedibili colpi di scena. Sulla questione è intervenuto anche Francesco Modugno di Sky che dice: “Meret titolare al Verona è una possibilità concreta. Anche perché ricordiamo che Sirigu non vede il campo da due mesi e mezzo. Certo si è sempre allenato, ma è diverso. Credo che Spalletti guarderà in faccia Alex, si parleranno e se il portiere darà disponibilità e gli occhi trasmetteranno quella serenità necessaria che serve ad un estremo difensore, sarà lui il titolare. Altrimenti ci andrà Sirigu in porta da titolare, che non dimentichiamo è un portiere vero e di grande esperienza“.

Modugno di Sky dà anche gli ultimi aggiornamenti di mercato su Keylor Navas al Napoli: “Sicuramente è il portiere preferito dalla società azzurra. Non è una pista facile ma il club ci sta lavorando davvero tanto, vuole chiudere ma serve pazienza, anche perché guadagna 18 milioni di euro lordi. Quindi il Psg deve metterci molto sul pagamento dell’ingaggio di Navas. Il dialogo Psg-Napoli è concreto, ma bisogna convincere anche il giocatore. Sicuramente c’è la Champions League, ma Navas sta a Parigi con Mbappè, Neymar e Messi, insomma non è che sta proprio male“.