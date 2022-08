Sky – Navas si avvicina al Napoli

Keylor Navas si avvicina sempre di più al Napoli, la notizia di calciomercato di Gianluca di Marzio di Sky. Anche il vice presidente Edo De Laurentiis ha fatto sapere che il Napoli avrebbe preso un attaccante ed un portiere. Nelle ultime ore il club ha dato una accelerata al suo mercato. Petagna va al Monza, trattativa sbloccata, mentre Simeone arriva al Napoli. Quindi un attaccante è stato preso. Intanto il club ha ufficializzato Sirigu, ma vista la scarsa fiducia che c’è in Meret bisogna prendere anche un altro portiere.

Calciomercato: Navas al Napoli

L’ultim’ora di Gianluca Di Marzio di Sky sul Napoli è riferita a Keylor Navas. “Dopo l’ufficialità arrivata in mattinata per Sirigu, il Napoli è alla ricerca di un altro portiere. Keylor Navas è ora più vicino al club azzurro, nelle ultime sono infatti arrivati segnali positivi per il buon esito della trattativa” scrive Di Marzio che dà il portiere costaricano in vantaggio su Kepa. In ogni caso il club vuole chiudere per un altro portiere, quindi deve trovare una sistemazione per Meret, anche se ci sarebbe la clamorosa possibilità che il portiere italiano faccia addirittura il terzo portiere se non dovesse arrivare nessuna offerta per il suo trasferimento.

Anche le parole di Galtier, nuovo tecnico del Psg spingono Navas verso la maglia azzurra. Il tecnico ha ribadito che Donnarumma sarà il primo portiere, mentre Navas il vice nonostante sia un “portiere fortissimo che si sta allenando bene“. Galtier ha confermato anche la possibilità che Navas sia ceduto: “So che ci sono delle trattative, ma in questo momento ci sta dimostrando il grande professionista che è“.