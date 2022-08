Rai – Venerato: “Tutto fatto col Verona, Simeone è del Napoli”

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli, l’annuncio viene dato da Ciro Venerato esperto di mercato della Rai. In queste ore anche Sky ha dato per fatto l’accordo tra Napoli e Verona per il giocatore argentino, che in queste settimane ha rifiutato diverse proposte pur di vestire la maglia azzurra, tra cui anche quelle di squadre importanti come il Borussia Dortmund.

Ciro Venerato dà per fatto l’accordo tra Napoli e Verona per Simeone: “Il Verona ha accettato la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro proposta dal Napoli. Il club azzurro verserà poi un’altra tranche di 13 milioni di euro più 1 di bonus per il saldo. Nell’accordo c’è anche l’obbligo di riscatto, legato però alle presenze ed i gol messi a segno da Simeone in maglia azzurra“. Con Simeone al Napoli, c’è Petagna che va al Monza. Contestualmente il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro Keylor Navas, portiere che si avvicina sempre di più alla società di Aurelio De Laurentiis.