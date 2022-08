Di Marzio: “Napoli-Verona, accordo per Simeone. Petagna al Monza”

Ultime novità di calciomercato di Gianluca Di Marzio di Sky: trovato l’accordo tra Napoli e Verona per Giovanni Simeone. Così come viene raccontato da tempo l’operazione Simeone è stettamente collegata alla cessione di Petagna al Monza. Cessione che è stata sbloccata proprio in queste ore, contestualmente il Napoli ha attivato il canale già aperto con gli scaligeri e con il giocatore che ha rifiutato più club pur di vestire la maglia azzurra.

Simeone al Napoli: le cifre

Le novità dell’ultim’ora di Gianluca Di Marzio di Sky fanno sapere di un accordo trovato tra Napoli e Verona. Per ora è solo sulla parola, si devono definire gli ultimi dettagli ma la trattativa va avanti spedita. “Il Napoli ha trovato l’accordo verbale con il Verona per Giovanni Simeone. L’argentino si trasferirà in azzurro con la formula del prestito oneroso a 3 milioni e il diritto sui 12 milioni che può diventare obbligo a condizioni molto difficili. Si stanno sistemando gli ultimi dettagli burocratici, ma c’è l’accordo per tra le parti” viene scritto sul sito ufficiale di Di Marzio. In pratica quasi le stesse cifre incassate per Petagna verranno investite per acquistare Simeone. Ora c’è da capire se il Napoli continuerà a puntare Raspadori, oppure se non farà altri movimento in attacco. Dato che Edo De Laruentiis ha detto che verrà preso solo un attaccante ed un portiere, sfiduciando ulteriormente Meret.