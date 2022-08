Edo De Laurentiis altro colpo a Meret: “Navas fortissimo. Cerchiamo un attaccante”

Edo De Laurentiis vice presidente del Napoli parla di calciomercato e di Keylor Navas a Teletica.com. Il Napoli ha già ufficializzato Sirigu ma dalla parole di Edo De Laurentiis si capisce che il club è alla ricerca di un altro portiere. I nomi più gettonati sono quelli di Kepa e Navas, con il portiere costaricano del Psg che è il preferito della dirigenza ma anche dell’allenatore, anche perché rappresenta una certezza, visto che fino allo scorso anno ha giocato titolare al Psg.

Edo De Laurentiis a Teletica.com ha detto: “Tutto il mondo sa che Keylor è un portiere fortissimo, che ha vinto molto. Posso dire che stiamo parlando con diversi club: con il Chelsea, il Manchester, il Real Madrid, il Barcellona perché ci sono diversi calciatori che interessano al Napoli. Vedremo, il mercato è aperto fino a settembre. Non c’è una scadenza per l’ingaggio del portiere, per ora abbiamo Meret e Sirigu. È normale che il Napoli debba completare la squadra. Cerchiamo un attaccante e un portiere“. Dire che la squadra è completa e poi aggiungere che si cerca un portiere quando ci sono in rosa Mert e Sirigu, equivale a confermare che Meret non gode più della fiducia. A questo punto schierare Meret titolare in Verona-Napoli non sembra essere nemmeno ipotizzabile. Tra gli attaccanti è sempre caldissimo il nome di Giacomo Raspadori del Sassuolo, anche se bisogna chiudere ancora la trattativa con Giovanni Carnevali.