Marolda: “Mercato lungo il vero problema. Raspadori illogico, intervenga De Laurentiis”

Il giornalista Ciccio Marolda parla del Napoli in vista della sfida con il Verona, ma anche delle trattative di calciomercato. Il club azzurro sta facendo molta fatica sul mercato, con Simeone in bilico, Raspadori in dubbio, Meret sfiduciato e altre soluzioni da risolvere come Fabian Ruiz al Psg, il tutto alla vigilia dell’avvio del campionato di Serie A. “Il vero problema è che il mercato non può durare tanto, si comincia a giocare con calciatori distratti. Magari è una mia idea sbagliata, ma dovrebbe terminare prima dell’avvio del campionato“.

Marolda poi aggiunge: “Credo che il Napoli sia in ritardo con la programmazione. Ha fatto molto bene all’inizio, poi si è fermato davanti a problemi di mercato. La società sta mettendo un po’ di ordine anche in qualche errore fato in passato“. Secondo Marolda il Napoli “sta facendo di tutto per dare Raspadori a Spalletti, in questo caso forse sta andando oltre la logica delle cifre per questo calciatore. Penso sia ora anche che De Laurentiis metta un punto su questa trattativa, perché i soldi chiesti dal Sassuolo non li mette sicuramente nessuno“. Intanto il club azzurro ha ufficializzato Sirigu che addirittura potrebbe già giocare col Verona. Secondo Marolda in questo momento “sarebbe un errore far giocare Meret titolare col Verona in queste condizioni“.