Gazzetta – Raspadori al Napoli: ora la distanza col Sassuolo è minima

Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattativa che porta Giacomo Raspadori al Napoli. Oramai la distanza tra domanda ed offerta è limita e ballano ‘solo’ due milioni di euro. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Niente giocatori in cambio, ma una base di 28 milioni di euro, con 2 milioni di bonus legati alla qualificazione del Napoli in Champions (due volte nei prossimi cinque anni) e altri 3 milioni legati al rendimento dell’attaccante bolognese. Al lordo è una proposta da 33 milioni. Bene, ora il Sassuolo è disposto a chiudere la pratica se la società campana tocca almeno quota 30 milioni in parte fissa e aggiunge altri 5 milioni di bonus. Insomma, la differenza è davvero di 2 milioni“.

Poi aggiunge: “Possibile, a questo punto, che l’affare non vada in porto? La giornata odierna appare decisiva, anche se dall’a.d. della società emiliana arriva la disponibilità ad aspettare ancora. E anche questo è un segnale di apertura, visto che cade l’ultimatum posto lunedì. E poi il Sassuolo rinuncia anche al diritto sulla rivendita“. Novità importanti su Raspadori vengono date anche da Sky Sport con Francesco Modugno che indica le stesse cifre di Gazzetta. Eppure l’arrivo di Raspadori potrebbe escludere Simeone, questa l’ultima notizia di mercato lanciata da Corriere dello Sport.