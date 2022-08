Napoli, Raspadori esclude Simeone: i soldi spesi per il sostituto di Fabian, piace Szoboszlai

Giacomo Raspadori cambia le strategie di mercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha alzato l’offerta e fatto un ultimatum al Sassuolo, che ora deve decidere cosa vuole fare di un giocatore che ha espresso la chiara volontà di andare al Napoli. Secondo Corriere dello Sport con l’arrivo di Raspadori al Napoli si esclude l’acquisto di Simeone dal Verona. Questo perché il Napoli intende spendere i soldi del suo cartellino per prendere un centrocampista che vada a sostituire il partante Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo piace al Psg che mette sul piatto 25 milioni di euro, ma la trattativa non è ancora decollata.

Raspadori e Simeone il piano del Napoli

Sono ore fondamentali per i nuovi acquisti in casa azzurra, ma anche per le cessioni. In standby quella di Petagna, si procede per Fabian, così come si lavora per il sostituto di Mertens. Ma secondo quanto riferisce Corriere dello Sport qualcosa è cambiato nelle strategie del Napoli con Raspadori che esclude Simeone. “Il Napoli non si è fermato, ha continuato a chiacchierare con il Verona per Simeone, che senza Raspadori arriverebbe (ma in prestito, 3, con diritto di riscatto) e che con il super-Jack però rischierebbe di rimanere fuori, vista la vastità del repertorio dell’attaccante del Sassuolo: a quel punto, i soldi «accantonati» per il «cholito», finirebbero su un mediano destinato a sostituire Fabian Ruiz, uno che si chiami Ndombele del Tottenham o Barak del Verona o anche il costosissimo Szoboszlai“. Un cambio di strategia sul calciomercato del Napoli che giustificherebbe i tentennamenti per la cessione di Andrea Petagna al Monza e l’acquisto di Simeone, su cui ha chiesto informazioni proprio la società di Galliani e Berlusconi.