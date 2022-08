Corsport – Napoli: 33 milioni per Raspadori ultima offerta, Carnevali alle corde

Il Napoli offre 33 milioni di euro per Giacomo Raspadori, ora il Sassuolo di Carnevali deve cedere. L’amministratore delegato del Sassuolo voleva strappare al Napoli 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma Aurelio De Laurentiis non va oltre la cifra proposta. Quello del presidente può essere inteso come un ultimatum da parte della società azzurra oramai stanca del gioco al rialzo di Giovanni Carnevali che prima ha millantato un inserimento della Juve, poi ha cominciato ad alzare sempre di più il prezzo del giocatore.

Raspadori vuole il Napoli

Aurelio De Laurentiis ha però una carta da giocare importantissima: Giacomo Raspadori vuole il Napoli o lo ha detto a chiare lettere alla società. I suoi agenti hanno fatto sapere che non ci sarà il trasferimento al Napoli non sottoscriveranno nemmeno il rinnovo di contratto che scade nel 2024. Intanto Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli ha presentato un’altra offerta e che non intende andare oltre i 35 milioni di euro. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “C’è poi un momento in cui bisogna mettere un punto: e sarà pure un desiderio folle che spinge al di là della razionalità, oppure un innamoramento bruciante, ma il limite stavolta non è la passione ma la voce del bilancio che soffoca quella del cuore. «Ultima offerta». Non essendo riuscito a schiodare il Sassuolo dalle proprie legittime aspirazioni, dopo aver presentato una serie di proposte indecenti, il Napoli ha scelto di osare, dare un ulteriore strappo alle proprie intenzioni e denudarsi: ventotto milioni più cinque di bonus (agevoli) che fanno trentatré rappresentano la frontiera oltre la quale sarà impossibile avventurarsi per regalarsi, in tempi rapidi, Giacomo Raspadori“.