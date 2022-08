CALCIOMERCATO NAPOLI. Due trattative stanno andando di pari passo e sono strettamente collegate. Petagna-Monza e Simeone-Napoli sono in dirittura d’arrivo e secondo quanto si apprende da fonti attendibili, potrebbero essere definite nelle prossime ore. A sbloccare definitivamente la doppia operazione, in entrata ed in uscita, sarà Aurelio De Laurentiis che ha sempre l’ultima parola, quella decisiva, per ogni affare di mercato del Napoli.