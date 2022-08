Venerato: “Nuova offerta del Napoli per Raspadori. A piccoli passi va avanti la trattativa”

CALCIOMERCATO NAPOLI. RASPADORI-NAPOLI. Prosegue la trattativa tra il Napoli ed il Sassuolo per il trasferimento di Giacomo Raspadori. Intervistato da AreaNapoli.it, l’esperto di calciomercato della Rai Ciro Venerato fa un nuovo aggiornamento ma riferisce che la negoziazione procede lentamente: “Prosegue a piccoli passi la trattativa Napoli-Sassuolo per Raspadori. Nuovi aggiornamenti tra le parti nella tarda serata di ieri (Carnevali era a cena con dirigenti dell’Inter per parlare di Pinamonti) attraverso rispettivi Whatsapp”.

“Il Napoli, non potendo offrire contropartite tecniche (bocciate da Giovanni Carnevali) ha rimodulato offerta, 27 più 6 milioni di bonus (tre non impossibili da conseguire). Ma Sassuolo resta per ora fermo a 35 più cinque di bonus. Convinto che il Napoli possa fare un ulteriore rilancio. Entrambi i club vogliono chiudere la trattativa. Ma il tragitto prevede ancora varie curve prima dell’ auspicato rettilineo”.