Petagna super ingaggio al Monza: può guadagnare quanto Raspadori al Napoli

Il Napoli cede Andrea Petagna al Monza, l’attaccante firma un contratto di 4 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Sicuramente un super ingaggio per l’attaccante ex Spal che nei due anni al Napoli ha sempre fatto il terzo attaccante, anche se si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Ora il giocatore voleva giocare con maggiore frequenza ed il Monza di Galliani e Berlusconi gli ha dato questa possibilità.

Una buona operazione anche per il Napoli che deve Petagna guadagnando nell’immediato 2,5 milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro.

Con questa operazione il Napoli va a chiudere Simeone con il Verona. Tecnicamente, tatticamente ed anagraficamente due giocaori completamente diversi. Simeone ha 27 anni un fisico meno potente, ma in grado di dare profondità alla manovra di Spalletti. Anche Simeone sarà il vice Osimhen, ma in questo caso non avrà anche Mertens davanti a se. Dall’argentino ci si attende tanto, anche perché nell’ultima stagione al Verona ha siglato ben 17 reti.