CALCIOMERCATO NAPOLI. SIMEONE-NAPOLI. Non solo Simeone potrebbe lasciare la città dell’Arena per trasferirsi sotto al Vesuvio. Secondo il portale veronese L’Arena, il Napoli è interessato anche ad Antonin Barak. Il centrocampista ex Liverpool è stato individuato tra i possibili sostituti di Fabian Ruiz, oramai in procinto di trasferirsi al Paris Saint Germain. Tra Verona e Napoli ci sono sempre stati buoni rapporti, anche quest’estate gli affari potrebbero andare a buon fine.