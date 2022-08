Gazzetta – Meret declassato a terzo portiere al Napoli, la clamorosa decisione

Alex Meret diventa un caso al Napoli, può diventare il terzo portiere se arriva uno tra Kepa e Navas. A lanciare l’allarme è Gazzetta dello Sport. La società di Aurelio De Laurentiis ha preso Salvatore Sirigu che lavora a Castel Volturno, anche se non è ancora stato ufficializzato in Lega. Il portiere ex Genoa potrebbe addirittura partire titolare in Verona-Napoli, anche perché Meret è stato completamente sfiduciato da Luciano Spalletti che a più riprese ha fatto chiaramente capire di volere un altro tipo di portiere.

Il punto su Alex Meret ed i portieri del Napoli, lo fa Gazzetta dello Sport che scrive: “Il Napoli deve anche sistemare la questione portiere. In dirittura Sirigu, che sarà il secondo, va trovato un “primo”: in lizza sempre Kepa del Chelsea e Navas del Psg. Il paradosso è che in rosa c’è ancora Meret, che così si troverebbe di fatto come terzo portiere di Spalletti. E pensare che sarebbe pure campione d’Europa con l’Italia, proprio come Raspadori e lo stesso Sirigu, presto suoi nuovi compagni“. Questo dimostra che il Napoli è ancora un cantiere aperto, con le situazioni di Raspadori e Simeone che ora si intrecciano, l’incognita portiere e Petagna che non si capisce che fine farà. Tanti dubbi ed incertezze che stridono con la serenità che servirebbe alla vigilia dell’avvio di un nuovo campionato.