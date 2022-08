Napoli-Monza: curve a 30 euro, tutti i prezzi dei biglietti

Napoli-Monza i prezzi dei biglietti della Società Sportiva Calcio Napoli, le curve a 30 euro. È già esplosa la polemica per il prezzo imposto per la prima gara di campionato allo stadio Maradona del Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti faranno l’esordio in Serie A 15 agosto al Bentegodi contro il Verona, poi alla seconda se la vedranno con il Monza. Per questa partita i prezzi delle curve non sembrano venire incontro alle esigenze di un settore che da tutti viene considerato come popolare.

Napoli-Monza: quanto costa i biglietti, dove comprarli

Ecco il comunicato ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli:

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Monza, che si disputerà il 21 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle oggi alle ore 15.00

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Al momento, gli anelli inferiore delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.

Scoperto il prezzo dei biglietti di Napoli-Monza, per comprarli basterà andare sul sito di ticketone che gestisce la vendita dei tagliandi per conto del Napoli.