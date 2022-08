Napoli, polemica su biglietti. Quanto costano i tagliandi di Roma, Juve, Milan e Inter

Napoli-Monza con biglietti di curva a 30 euro ha fatto scoppiare già la polemica tra i tifosi. Già in estate c’è stato molto malumore per i prezzi delle amichevoli a Castel di Sangro, ora con gli abbonati fermi ad appena 5 mila ed un mercato che non entusiasma, si rischia di avere lo stadio Maradona quasi vuoto per la prima davanti al pubblico amico. C’è grande malumore nella piazza, soprattutto nei confronti della società che fatica tremendamente sul mercato.

La polemica sui biglietti di Napoli-Monza spinge a fare una ricognizione su quanto costano i biglietti delle altre big di Serie A. Ovviamente non tutte giocano in casa, ma sui portali delle varie società è già possibile vedere il prezzo dei biglietti di Roma, Juve, Inter, Milan e Lazio. In molti casi, come Roma, Milan e Inter si è già al tutto esaurito per la prima tra le mura amiche.