Amichevoli Napoli, i prezzi fanno infuriare i tifosi. Il sindaco: “Soldi vanno alla società”

Il Napoli è pronto a cominciare la seconda parte di ritiro estivo, anche quest’anno Spalletti e gli altri saranno a Castel di Sangro in Abruzzo. Oggi partono le prevendite per le quattro amichevoli del Napoli ed è già enorme polemica sui prezzi. Le curve, infatti, costeranno 30 euro e questo ha fatto scattare la rabbia dei tifosi, che ritengono eccessivo il costo per il singolo biglietto.

Sul tema è intervenuto il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, che a CN24 Tv, ha detto: “L’incasso delle amichevoli del Napoli a Castel di Sangro sarà interamente della società, servirà per coprire le spese di gestione“. La precisazione è importante, perché ad esempio i prezzi a Dimaro li aveva decisi l’organizzazione del Trentino, mentre in questo caso è stata la società azzurra ad imporli. Trenta euro per la curva sembrano veramente tanti, anche perché per un tifoso che arriva con 3 persone significa spendere 90 euro almeno per ogni partita amichevole, quindi non gara ufficiale, della squadra del cuore. La decisione della SSCN resta comunque sovrana e per chiunque voglia acquistare i tagliandi per le 4 amichevoli del Napoli a Dimaro, si può collegare con il sito della società partenopea dove troverà tutte le informazioni specifiche.