Amichevoli Napoli a Castel di Sangro: i prezzi e le modalità di acquisto

Il Napoli si prepara a svolgere la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro che comincerà sabato, dopo qualche giorno di pausa concesso da Luciano Spalletti alla squadra. Proprio a Castel di Sangro il Napoli giocherà quattro amichevoli, tutte di caratura internazionale, che saranno ovviamente aperte all’entrata dei tifosi. I prezzi delle amichevoli del Napoli sono già disponibili sul sito ufficiale della SSCN che oggi fa partire la prevendita per tutte le gare in programma, che si giocheranno allo stadio Teofilo Patini.

Amichevoli Napoli: tutti gli eventi ed i prezzi

Questo il programma degli eventi:

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Adana Demirspor Kulübü

Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Real Club Deportivo Mallorca.

Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club.

Sabato 6 Agosto alle ore 19:00 Napoli vs RCD Espanyol.

I prezzi delle amichevoli del Napoli a Castel di Sangro sono i seguenti:

Curve: 30 euro;

Distinti 30 euro

Tribune: 40 euro.

Per acquistarli bisognerà collegarsi al sito di ticketone.

I tanti tifosi attesi in Abruzzo sperano di poter vedere anche i nuovi acquisti che il Napoli sta trattando proprio in queste ore. Oltre a Kvaratskhelia, c’è tanta curiosità intorno a Mathias Olivera che a Dimaro non ha mai giocato nelle due amichevoli. Inoltre potrebbero esserci anche il nuovo difensore centrale e magari l’attaccante che andrà a sostituire Petagna che è vicino al Monza. Si parla con insistenza di Kim per la difesa, con un affare che viene dato praticamente in chiusura. Mentre il vice Osimhen con ogni probabilità sarà Simeone, anche se il Verona chiede 20 milioni di euro. Il giocatore, però, ha scelto la piazza di Napoli e quindi il prezzo si potrebbe abbassare.