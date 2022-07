Kim al Napoli: si chiude, nuovo rilancio di De Laurentiis

Il Napoli ha fretta di chiudere l’acquisto di Kim Min-jae, il difensore sudcoreano è vicinissimo a vestire l’azzurro. In questi giorni la società di Aurelio De Laurentiis ha fatto sostanziosi passi in avanti per il giocatore, imponendo una accelerata decisa alla trattiva, riuscendo a bloccare anche l’inserimento del Rennes che aveva prenotato la visite mediche. Il Napoli ha fatto anche un blitz in Turchia con alcuni suoi emissari, per stoppare qualsiasi altro tentativo di intromissioni, dato che il Tottenham di Conte si stava interessando al difensore.

Kim nuovo giocatore del Napoli: arriva dal Fenerbahce

La trattativa è veramente agli sgoccioli, con il Napoli che ha deciso di pagare la clausola del difensore di proprietà del Fenerbahce. De Laurentiis investe circa 20 milioni di euro per portare Kim al Napoli. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Il Napoli è davvero a un passo dall’accordo totale. Il Napoli ha fretta, ha rilanciato ancora una volta e prepara il briefing che può essere decisivo. Insomma, o dentro o fuori, ci siamo: 2,6 milioni l’anno al coreano fino al 2027 e 20 milioni al Fenerbahce (che un anno fa lo ha pagato 4 milioni). Sì, il Napoli pagherà la clausola. Non ci sono altri modi per avere il via libera dal club di Istanbul. L’intesa è vicinissima“. Gli azzurri danno al giocatore la possibilità di giocare la Champions League, un fattore che sicuramente ha inciso molto nella decisione del difensore sudcoreano.

Intanto in casa azzurra è stato definito un altro acquisto, quello di Solbakken del Bodo Glimt. La società dovrà decidere se farlo arrivare ora, oppure a dicembre.