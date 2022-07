CORSPORT – Solbakken è un giocatore del Napoli: controlli a Villa Stuart

Ola Solbakken è un giocatore del Napoli il giocatore arriva dal Bodo Glimt, giocare nel ruolo di esterno di destra. Il giocatore già nella giornata di ieri era stato avvistato a Roma, in tanti pensavano che il viaggio nella Capitale fosse dovuto ad un accordo imminente con la società di Friedkin, invece il giocatore si è recato a Villa Stuart per eseguire dei controlli per una lussazione di una spalla e poi firmare con il Napoli. Il giocatore è in scadenza di contratto a dicembre, quindi il Napoli dovrà decidere se prenderlo subito oppure rimandare l’acquisto, quando il calciatore sarà totalmente svincolato. In ogni caso il norvegese ha già ora l’opportunità di firmare per un altro club.

Solbakken al Napoli

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport è tutto fatto per l’arrivo dell’esterno di 23 anni che piaceva anche alla Roma, che però ha già preso Dybala. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “La giovane freccia dei fiordi è stato molto vicino alla Roma – moltissimo -, ma i pessimi rapporti tra i due club dopo la tensione di Conference hanno frenato la storia e alla fine s’è presentato il Napoli: Ola è il prescelto. E anzi ieri è stato anche avvistato nella Capitale, a Villa Stuart. Il Bodo non ha ancora chiarito i tempi di recupero, ma nel frattempo il Napoli è in contatto costante con il suo entourage e studia la formula: prenderlo subito oppure a gennaio, a zero, considerando che il suo contratto scadrà il 31 dicembre e dunque è già uno svincolato. L’accordo con Ola, però, è completo. Totale: il gradimento reciproco è assoluto“.