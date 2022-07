Allenatore Fenerbahce: “Pagata la clausola di Kim, duro colpo”

Kim Min-jae si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. L’allenatore Jorge Jesus fa sapere che la clausola rescissoria è stata pagata. Insomma il giocatore sembri che si avvicini sempre di più al Napoli, dato che pure Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fatto sapere che il difensore sudcoreano è vicinissimo al club di Aurelio De Laurentiis.

“È stata una sorpresa per me. Il club non può farci niente: è stata pagata la clausola! Per noi è un duro colpo, ma abbiamo giocatori di ottima qualità” ha detto Jorge Jesus che già ieri non ha visto allenare il suo giocatore. Negli ultimi giorni il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha Intensificato il rapporto con il Fenerbahce, con un blitz di alcuni dirigenti del Napoli in Turchia per chiudere l’affare. La clausola rescissoria di Kim è di 20 milioni di euro circa, quindi il Napoli investirebbe la metà di quanto ricavato dalla cessione di Koulibaly. Il restante budget può essere dunque utilizzato per comprare altri calciatori. Si parla, ad esempio, di un doppio colpo dal Verona. Il Napoli pare disposto ad investire 28 milioni di euro per acquistare sia l’attaccante Giovanni Simeone che il centrocampista Antonin Barak, entrambi molto graditi a Luciano Spalletti.