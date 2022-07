Da Verona: “Il Napoli prepara il colpo: accordo con Simeone, nel mirino anche Barak”

Il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Simeone, e punta anche Barack, lo rivela il quotidiano l’Arena di Verona.

SIMEONE – NAPOLI. Ore calde per il calciomercato del Napoli, secondo quanto rivela il quotidiano veronese l’Arena gli azzurri avrebbero raggiunto l’accordo con Simeone e potrebbe lanciare l’assalto a Barack.

“Contratto di tre anni. Cristiano Giuntoli, diesse del Napoli, avrebbe trovato un accordo di massima con gli agenti del Cholito. Adesso, però, c’è da trovare la quadra con il Verona. Per un’operazione, tra l’altro, ben più ampia.

Perchè in ballo resta anche Antonin Barak. La situazione è chiara: Simeone è stato riscattato e attende solo di essere rivenduto. Barak, invece, nonostante il mercato non abbia parlato più di lui negli ultimi tempi, resta uno tra i primi della lista in uscita del club di Setti. Certo, perdere due dei tre “tenori“ dell’Hellas di Tudor rappresenta brutto colpo per l’attacco atomico della scorsa stagione”.

Il quotidiano veronese aggiunge: ” Per Simeone, invece, si è mosso più di qualcosa. Detto dell’accordo di massima che sarebbe stato trovato tra Napoli e argentino, adesso Giuntoli tornerà a parlare con il ds Marroccu per trovare un punto di incontro.

I tredici milioni iniziali messi sul tavolo della trattativa non sono stati presi in considerazioni. Il Napoli, allora, sembra intenzionato a cambiare la strategia in corsa, proponendo al Verona 28 milioni totali per il pacchetto che prevede Simeone e Barak. La proporzione dovrebbe, su per giù, essere questa: 16 milioni per il Cholito e 12 per Barak.

Trattabile? Oggi magari l’Hellas si prenderà ancora tempo per riflettere. Ma il tempo potrebbe avvicinare le parti.

I sedici milioni per il Cholito “toccano“ quasi i 18 sperati dopo l’acquisto del giocatore dal Cagliari. Calato, invece, il silenzio su Barak (valutato a sua volta sui 18 milioni), la base di dodici milioni per il suo cartellino potrebbe rappresentare comunque un punto di partenza in assenza di altre reali trattative. A trenta (milioni), forse, si potrebbe anche chiudere. Di sicuro, a Napoli pare siano davvero intenzionati a piazzare il doppio colpo”.