Sky – Napoli vuole chiudere per Simeone, Petagna al Monza

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che fa sul serio per Giovanni Simeone del Verona, sarà il sostituto di Petagna. Il giocatore argentino è stato da tempo individuato per prendere il posto dell’attaccante ex Spal seguito dal Monza di Galliani. È un Napoli molto attivo sul mercato, nonostante la quantità di critiche che stanno piovendo su De Laurentiis dopo il mancato acquisto di Paulo Dybala. Il club azzurro ha annunciato ieri Leo Ostigard e vuole chiudere per Kim del Fenerbahce.

Simeone al Napoli: gli aggiornamenti

Intanto si va avanti per il ruolo di vice Osimhen. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky nelle “prossime ore sono attesi sviluppi, che potrebbero causare l’accelerata anche per quanto riguarda la cessione di Andrea Petagna. Sull’attaccante di 27 anni c’è il Monza, uno dei club più attivi in queste prime settimane di mercato. Petagna è un obiettivo concreto per l’attacco del club neopromosso e anche questa trattativa prosegue. Le parti sono sempre a lavoro per cercare un’intesa e chiudere l’affare“. Il Napoli non farà acquista sempre prima fare delle cessioni, quindi è indispensabile vendere. In uscita anche Adam Ounas che piace in Francia e sembra vicinissimo a dare l’addio al Napoli.