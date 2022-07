Ounas tempo scaduto: la storia sui social apre al mercato

Adam Ounas è pronto a lasciare Napoli, il giocatore è sulla lista dei partenti della società partenopea. Il giocatore sui social ha pubblicato una storia enigmatica, ma non troppo, con lui che calcia, un pallone ed una clessidra come emoji. In tanti lo hanno interpretato come segnale che il tempo di giocare a calcio con il Napoli è terminato. In effetti nella conferenza stampa di ieri anche Cristiano Giuntoli è stato abbastanza chiaro su Ounas. Il direttore sportivo non ha mai fatto apertamente il suo nome, ma parlando di Ounas e Petagna ha detto che ci sono situazioni da sistemare e che se ci sono giocatori che non vogliono stare al Napoli, saranno accontentati.

Ounas piace soprattutto in Francia ed il Napoli è pronto a cederlo per fare spazio ad altri giocatori. La cessione di Ounas darebbe spazio all’arrivo di altri giocatori, si parla con insistenza di Deulofeu, ma siamo proprio sicuri che nel 4-3-3 di Spalletti sia l’uomo ideale? Sicuramente l’algerino sarà sostituito, lo ha detto sempre Giuntoli, assicurando che in caso di cessione ci sarà sempre un rimpiazzo. Stesso discorso vale per Petagna, se va via si prenderà un altro centravanti di scorta, oggi Il Mattino fa sapere che Simeone è bloccato ed attende solo il Napoli.