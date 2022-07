Haaland messaggio al Napoli: “Prendetevi cura di Ostigard”

Il Napoli ha presentato ufficialmente Ostigard, tra i commenti di benvenuto spunta anche quello Haaland al Manchester City.

Il Napoli si è appena assicurato il secondo calciatore norvegese della propria storia, il difensore Leo Ostigard, vent’anni dopo il breve passaggio di Steinar Nilsen. La cosa non è sfuggita al connazionale Erling Haaland.

Il superbomber esploso nelle ultime stagioni al Salisburgo prima e al Borussia Dortmund e fresco di trasferimento al Manchester City ha pubblicato un messaggio per il difensore del Napoli.

La richiesta di Haaland al Napoli per Ostigard

Proprio Haaland e Ostigard sono uniti da una profonda amicizia, cementata negli anni delle nazionali giovanili e che ha avuto conferma dall’inatteso commento che l’attaccante ha voluto lasciare al post con cui il Napoli ha annunciato l’ingaggio di Ostigard nella serata di lunedì.

Tra i tanti messaggi di in bocca al lupo dei tifosi azzurri è infatti comparso anche quello proveniente dal profilo ufficiale di Haaland, che si è limitato a un semplice, ma significativo “Take good care of him ! Top guy”. “Prendetevi cura di lui, è un bravo ragazzo”.

Il tenero “invito” rivolto da Haaland al Napoli e a tutti i suoi tifosi in vista della prima avventura di Ostigard nel grande calcio.

Pochi giorni prima, invece, era stato Ostigard a dare testimonianza dell’amicizia che lo lega ad Haaland, documentata sempre attraverso un segnale social.

L’attaccante aveva infatti pubblicato una foto di sé con la maglia del Genoa, “regalo” del compagno di nazionale, che ha giocato per i rossoblù nella seconda parte dello scorso campionato.

Un’immagine diventata rapidamente virale e che ha provocato un inevitabile sussulto nei tifosi del Grifone, pronti a seguire la propria squadra nella prima avventura in Serie B dopo 15 anni consecutivi nel massimo campionato.