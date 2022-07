Damascelli distrugge De Laurentiis: “Oramai è stato smascherato dai tifosi”

In casa Napoli si sognava il grande colpo Paulo Dybala ma alla fine l’argentino è andato alla Roma. C’è chi dice che la clausola rescissoria sia indice di un approdo solo momentaneo dell’argentino, ma in ogni caso ora a godersi Dybala sono i tifosi della Roma. Ci avevano sperato quelli del Napoli, ma ancora una volta l’affare non è stato portato a termine con estrema delusione dei supporters azzurri.

Oggi del mancato arrivo di Dybala al Napoli parla Tony Damascelli che su Il Giornale scrive: “Sembrava non poterci essere soluzione migliore di quella interista, Inzaghi e Marotta avrebbero completato un organico fenomenale, poi la propaganda puntuale di De Laurentiis Aurelio aveva fatto illudere la gente napoletana del colpo hollywoodiano, secondo repertorio ormai smascherato, ma tutti hanno dovuto fare i conti con Josè Mourinho e la sua voglia di portare a casa il giocatore che può trasportare la Roma dalla Conference League all’Euroleague e soprattutto alla Champions“. Attualmente De Laurentiis con i tifosi del Napoli non ha un rapporto idilliaco, per utilizzare un eufemismo. La contestazione è vibrante e sembrano non esserci grandi colpi di mercato che possano cambiare le sorti di questa storia. La contestazione è evidente molto sui social, con tanti messaggi di contestazione ad ogni post del Napoli.