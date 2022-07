Il Napoli saluta Opsina: “Gravide David” – la reazione dei tifosi

Il Napoli dice addio a David Ospina con un video sui social network. L’estremo difensore colombiano era fortemente voluto da Spalletti, ma il club azzurro non ha trovato l’accordo per il rinnovo ed anche lui ha preferito andare all’Al-Nasr. Le strade si sono divise con Ospina che attraverso un post su instagram ha voluto ringraziare i tifosi del Napoli per i quattro anni vissuti insieme. Oggi arriva la risposta della società azzurra, che dopo il saluto a Koulibaly, ha dedicato un video anche ad Ospina.

La reazione dei tifosi al video pubblicato dalla SSCN non è delle migliori. C’è chi dice che il Napoli con Ospina ha perso un grandissimo portiere. Chi contesta oramai apertamente la società, dato che ad ogni post ci sono centinaia di commenti negativi contro la società di Aurelio De Laurentiis il cui rapporto con i tifosi è al minimo storico. Il presidente del Napoli non si è fatto vedere per tutta la durata del ritiro di Dimaro, sempre impegnato in hotel non ha mai avuto l’occasione, il tempo e la volontà di guardare un singolo allenamento della sua squadra, cosa che invece aveva fatto in tutti gli anni scorsi, quando addirittura si era prodigato anche ai vari stand per la vendita di gadget e maglie.