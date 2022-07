IL MATTINO – Kepa e Navas i sogni di Spalletti: gli ostacoli per il Napoli

Il Napoli è alla ricerca di un secondo portiere che possa alternarsi ad Alex Meret. Lo ha detto chiaramente anche Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. Lo stesso Spalletti chiede un portiere di livello, poiché il Napoli deve giocare anche la Champions League. Ed allora si lavora a nomi di alto profilo, ma la difficoltà in questo caso è sempre legata all’ingaggio. Navas e Kepa piacciono molto al Napoli, ma in mezzo ci sono le richieste economiche dei giocatori che piacciono molto meno ad Aurelio De Laurentiis.

Kepa e Navas: al Napoli solo in un caso

Il Mattino fa sapere che i due giocatori vengono monitorati dal club azzurro, ma che allo stesso tempo ci sono difficoltà. Ecco quanto scritto da quotidiano partenopeo: “Spalletti continua a spingere per un altro portiere da alternare a Meret. Non un vice, qualcuno che garantisca alternanza. Da qui la decisione di mandare in stallo l’operazione Sirigu, che avrebbe fatto da chioccia a Meret. Ma Lucianone non vuole uno così: ne vuole uno che possa essere gettato nella mischia anche in Champions. Ecco, quindi, i nomi stellari: da Kepa (è uno che incanta, ma guadagna 150mila euro a settimana e in Premier fa la riserva a Mendy) a Navas. Tutti inavvicinabili per stipendio e modalità di ingaggio. A meno che non ci sia il sostegno dei club sul fronte della busta paga. Ma ora nessuno lo fa“.