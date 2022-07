Auriemma: “Tifosi contro De Laurentiis al tramonto della sua gestione. Gli scendiletto stanno per farlo ruzzolare a terra “

Raffele Auriemma commenta i fischi dei tifosi al presidente del calcio Napoli a Dimaro durante la presentazione della squadra.

AURIEMMA -TIFOSI- DE LAURENTIIS. Raffaele Auriemma, giornalista delle reti mediaset, dai propri canali social commenta i fischi al patron del napoli, da parte dei tifosi durante la presentazione della squadra a Dimaro.

Auriemma nella giornata di ieri ha lanciato una vera e propria bomba che sta facendo ancora discutere: “ Investcorp Holdings B.S.C società del Bahrain di gestione degli investimenti, con un patrimonio di oltre 37,6 miliardi di dollari. Segnatevi questo nome, potrebbe diventare molto familiare”.

Il giornalista sembra convinto di un’imminente cambio di proprietà e lo ribadisce anche oggi. Auriemma sui propri canali social ha pubblicato un post commentando i fischi all’indirizzo del patron azzurro, durante la presentazione della squadra:

“È il periodo più difficile per De Laurentiis da quando il Napoli è tornato in Serie A: fu contestato alla presentazione di Hamsik e Lavezzi. Tifosi contro all’alba e (forse) al tramonto della sua gestione”.

Al presidente De Laurentiis suggerisco di fare attenzione in questa fase. Leggendo in giro noto che gli scendiletto di cui si è dotato, stanno per farlo ruzzolare a terra togliendogli il tappeto sotto ai piedi. Un modo per corteggiare il prossimo padrone

Tutti consociamo la storia dell’arrivo di Hamsik e Lavezzi, quello che invece va sottolineato è che il giornalista ancora una volta parla di probabile tramonto della gestione De Laurentiis. La cosa certa in questa vicenda è che se il Bari dovesse centrare la promozione in serie A uno dei due club dovrebbe essere ceduto.