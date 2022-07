Cessione Napoli, Auriemma: “Attenzione a questo nome potrebbe diventare molto familiare”

Cessione Napoli, Raffaele Auriemma pubblica un post criptico che lascia presagire un passaggio di proprietà per il club partenopeo.

Aurelio De Laurentiis potrebbe cedere il Napoli, ci sono i grandi fondi americani e quelli arabi a monitorare la SSCN. Il club ha un appeal internazionale, anche grazie all’attuale società che l’ha portata stabilmente in Europa e l’ha fatta crescere in termini di branding. Una rivalutazione importante del marchio, anche e soprattutto in termini fiscali, che può essere decisiva nell’operazione per una cessione della società azzurra.

C’è chi è convinto che entro dicembre De Laurentiis cederà il Napoli. Anche perché oramai il patron azzurro sembra arrivato al massimo sforzo in termini finanziari. Inoltre i De Laurentiis dovranno decidere entro il 2024 se cedere Napoli o Bari, anche se c’è un altro ricorso per tenersi entrambe le società, uno è già stato rigettato.

Una voce che ancora di più viene alimentata da indiscrezioni e movimenti sui social. Ad esempio come la storia sul Napoli postata e poi eliminata dallo sceicco Al Thani. Lo stesso sceicco che nei mesi scorsi più volte ha pubblicato post su tweet dedicati al Napoli.

Ci si chiede, perché lo sceicco debba pubblicare proprio quella storia sul Napoli per celebrare l’arrivo di Mathias Olivera, già annunciato settimane fa? Inoltre in giornata sono arrivate anche le dichiarazioni di Lugi De Laurentiis che ha parlato di una cessione del Napoli, con la famiglia che continuerebbe ad investire nel Bari.

Raffaele Auriemma sui propri canali social ha pubblicato un messaggio, che lascerebbe presagire una prossima cessione del Napoli: “ Investcorp Holdings B.S.C società del Bahrain di gestione degli investimenti, con un patrimonio di oltre 37,6 miliardi di dollari. Segnatevi questo nome, potrebbe diventare molto familiare”. Questo il messaggio del giornalista. Staremo a vedere come si evolverà la questione.