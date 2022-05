Multiproprietà Napoli e Bari: altro ricorso per i De Laurentiis

Napoli e Bari con Aurelio e Luigi De Laurentiis sono pronti ad un altro ricorso per il caso multiproprietà. La famiglia De Laurentiis al momento deve decidere quale società vendere entro il 2024, come imposto dalla Figc. Un primo ricorso è stato già rigettato, ma i due proprietari non hanno intenzione di mollare. L’Avvocato Mattia Grassani depositerà a breve alla Corte Sportiva di Appello il ricorso per conto delle società coinvolte.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport esistono principi generali di diritto che non possono essere ignorati secondo la proprietà e secondo il legale Grassani. Secondo i De Laurentiis non è possibile impedire un’attività imprenditoriale che è stata regolarmente acquisita e che invece in questo momento rischia di essere deprezzata, vista l’imposizione delle attuali leggi in vigore. L’obiettivo di Napoli e Bari è quello di tornare allo status quo precedente e alla possibilità per FilmAuro di controllare due club non appartenenti alla medesima categoria a tempo indeterminato. Intanto le voci di una cessione del Napoli non si spengono, De Laurentiis fino ad ora ha sempre negato la possibilità di cedere la sua società ma l’interesse dei fondi di investimento sulla Serie A è sempre molto alta e quindi possono esserci possibili sviluppi.