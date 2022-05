Berlusconi: “Sono un napoletano nato a Milano”

Silvio Berlusconi è impegnato a Napoli per la seconda tappa della convention di Forza Italia “L’Italia del futuro” iniziata oggi nel Palacongressi della Mostra d’Oltremare. Il Cavaliere ha pranzato al ristorante ‘Cicciotto’ a Marechiaro, seduto ad un tavolo vista mare. Accanto ha la compagna Marta Fascina e di fronte la senatrice Licia Ronzulli, oltre ad alcune persone dello staff. È stato un pranzo a base di mozzarella, calamari e gamberetti fritti, scialatielli alle vongole, dolci napoletani misti e bevuto Fiano di Avellino. Durante il pranzo ad allietare il cav e i commensali anche canti popolari intonati da un anziano. A poca distanza, un gruppetto di persone ha aspettato che terminasse il pranzo per salutarlo o per chiedere una foto.

“Hanno sempre detto che sono un napoletano nato a Milano poi quando ero ragazzo dicevano che ero un vulcano di idee proprio come il Vesuvio. Ho molti amici a Napoli, sono simpatici, spiritosi e quindi sono tornato adesso a Napoli con molto piacere” ha detto Berlusconi rivolgendosi ad alcune persone presenti al ristorante.